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Сафонова Надежда Павловна

Место рождения

Чуваш-Пай, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

11.04.1963

Дата смерти

20.09.2014

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1963

Отец: Сафонов Павел Петрович

Мать: Сафонова Антонида Ивановна

Чуваш-Пай, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.09.1983

Дочь: Литвина Олеся Михайловна

Отец ребёнка: Щербаков Михаил Павлович

Горскино, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.12.1986

Дочь: Щербакова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Щербаков Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Щербаков Михаил Павлович

Смерть
20.09.2014
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