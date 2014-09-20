Сафонова Надежда Павловна
Место рождения
Дата рождения11.04.1963
Дата смерти20.09.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1963
Отец: Сафонов Павел Петрович
Рождение ребёнка
18.09.1983
Дочь: Литвина Олеся Михайловна
Отец ребёнка: Щербаков Михаил Павлович
Горскино, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.12.1986
Дочь: Щербакова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Щербаков Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Щербаков Михаил Павлович
Смерть
20.09.2014