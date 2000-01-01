Жаринова Екатерина? Алексеевна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаринова Екатерина? Алексеевна?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Жаринов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Жаринов Василий Иванович

Дьяково
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Доспалова Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Жаринов Василий Иванович

Дьяково
Смерть
1960
Похороны
Неизвестно
Дьяковское кладбище старое, г. Семёнов, Нижегородская обл
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