Жаринова Екатерина? Алексеевна?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Жаринов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Жаринов Василий Иванович
Дьяково
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Доспалова Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Жаринов Василий Иванович
Дьяково
Смерть
1960
Похороны
Неизвестно
Дьяковское кладбище старое, г. Семёнов, Нижегородская обл