Иван Кириллов
мужской, родился 1822, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьЕвдокия Никитина1806 г.р.
ОтецКирилл Самсонов1804 г.р.
Супруги
Фёкла Кузьмина1820 г.р.
Дети
Соломонида Иванова1844 г.р.
Селиверст Иванов1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Кирилл Самсонов
Мать: Евдокия Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Кузьмина
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Соломонида Иванова
Мать ребёнка: Фёкла Кузьмина
Рождение ребёнка
1847
Сын: Селиверст Иванов
Мать ребёнка: Фёкла Кузьмина
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно