Иван Кириллов 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Кириллов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1822, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Евдокия Никитина1806 г.р.
Отец
Кирилл Самсонов1804 г.р.
Супруги
Фёкла Кузьмина1820 г.р.
Дети
Соломонида Иванова1844 г.р.
Селиверст Иванов1847 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Кирилл Самсонов

Мать: Евдокия Никитина

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Кузьмина

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Соломонида Иванова

Мать ребёнка: Фёкла Кузьмина

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Сын: Селиверст Иванов

Мать ребёнка: Фёкла Кузьмина

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

15

Смерть
Неизвестно

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