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Козмина Ефросинья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Козмин Антон Титов

Отец ребёнка: Козмин Тит (Пантелеев)

Рождение ребёнка
1780

Сын: Козмин Семен Титов

Отец ребёнка: Козмин Тит (Пантелеев)

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Лукерия Титова

Отец ребёнка: Козмин Тит (Пантелеев)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козмин Михайло Титов

Отец ребёнка: Козмин Тит (Пантелеев)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козмин Тит (Пантелеев)

Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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