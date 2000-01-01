Козмина Ефросинья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Козмин Антон Титов
Отец ребёнка: Козмин Тит (Пантелеев)
Рождение ребёнка
1780
Сын: Козмин Семен Титов
Отец ребёнка: Козмин Тит (Пантелеев)
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Лукерия Титова
Отец ребёнка: Козмин Тит (Пантелеев)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козмин Михайло Титов
Отец ребёнка: Козмин Тит (Пантелеев)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно