Дресвянин Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Дресвянин Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дресвянин Сидор
Мать ребёнка: (Дресвянина) Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Дресвянина) Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Марково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1772
Сын: Дресвянин Борис
Мать ребёнка: (Дресвянина) Евдокия
Рождение ребёнка
1778
Сын: Дресвянин Ефим
Мать ребёнка: (Дресвянина) Евдокия
Рождение ребёнка
1783
Сын: Дресвянин Прокофий
Мать ребёнка: (Дресвянина) Евдокия
Рождение ребёнка
1790
Сын: Дресвянин Василий
Мать ребёнка: (Дресвянина) Евдокия
Смерть
Неизвестно