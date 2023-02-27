Дресвянин Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дресвянин Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Дресвянин Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дресвянин Сидор

Мать ребёнка: (Дресвянина) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дресвянина) Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Марково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Дресвянин Борис

Мать ребёнка: (Дресвянина) Евдокия

Рождение ребёнка
1778

Сын: Дресвянин Ефим

Мать ребёнка: (Дресвянина) Евдокия

Рождение ребёнка
1783

Сын: Дресвянин Прокофий

Мать ребёнка: (Дресвянина) Евдокия

Рождение ребёнка
1790

Сын: Дресвянин Василий

Мать ребёнка: (Дресвянина) Евдокия

Смерть
Неизвестно

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