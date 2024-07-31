Лаптев Степан Макарович
Место рождения
Дата рождения12.09.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1864
Отец: Лаптев Макар Степанович
Мать: не указана
Счёт родившихся: 33 муж Урожд. - Лаптев Степан Макарович Отец - Лаптев Макар Степанович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) Ма... Показать все
Крещение
13.09.1864
Смерть
Неизвестно