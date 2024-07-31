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Лаптев Степан Макарович

Место рождения

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

12.09.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1829 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1864

Отец: Лаптев Макар Степанович

Мать: не указана

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Счёт родившихся: 33 муж Урожд. - Лаптев Степан Макарович Отец - Лаптев Макар Степанович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) Ма... Показать все
Крещение
13.09.1864
Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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