Шишова (Хлудова) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишова (Хлудова) Ольга Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1967

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.10.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.11.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2020

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