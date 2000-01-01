Калашников Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашников Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калашников Иван Митрофанович

Мать: Крутова Федосья Николаевна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Лекомцева Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Ираида Ивановна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Шурик

Мать ребёнка: Ираида Ивановна

Рождение ребёнка
1965

Сын: Калашников Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Ираида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ираида Ивановна

Смерть
Неизвестно
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