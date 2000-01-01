Калашников Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Лекомцева Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Ираида Ивановна
Рождение ребёнка
1959
Сын: Шурик
Мать ребёнка: Ираида Ивановна
Рождение ребёнка
1965
Сын: Калашников Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Ираида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ираида Ивановна
Смерть
Неизвестно