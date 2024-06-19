(Холодкова) Анастасия Петровна 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Холодкова) Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Холодков Петр Николаевич

Мать: Холодкова (Ткачева) Вера Никифоровна

Рождение ребёнка
30.05.1901

Сын: Коновалов Александр Игнатьевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
22.10.1901

Муж: Коновалов Игнатий Никанорович

Рождение ребёнка
25.01.1904

Дочь: (Коновалова) Агафия Игнатьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.04.1907

Дочь: (Коновалова) Александра Игнатьевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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