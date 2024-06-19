(Холодкова) Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
30.05.1901
Сын: Коновалов Александр Игнатьевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
22.10.1901
Рождение ребёнка
25.01.1904
Дочь: (Коновалова) Агафия Игнатьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.04.1907
Дочь: (Коновалова) Александра Игнатьевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно