Чернышов Василий Данилович
Место рождениясело Курья Курьинского района Алтайского края
Дата рождения14.09.1925
Дата смерти03.09.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернышова Мария Семеновна
Награда
27.12.1972
Документ. Почетная грамота Чернышеву Василию Даниловичу, в честь 50-летия со дня образования СССР и за активное участие в развитии экономики и культуры Ямало-Ненецкого национального округа. на печатно... Показать все
Смерть
03.09.2002