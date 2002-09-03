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Чернышов Василий Данилович

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Место рождения

село Курья Курьинского района Алтайского края

Дата рождения

14.09.1925

Дата смерти

03.09.2002

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1925

Отец: Чернышев Данил Феофанович

Мать: Чернышева (Уварова) Агриппина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
23.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернышова Мария Семеновна

Награда
27.12.1972
Документ. Почетная грамота Чернышеву Василию Даниловичу, в честь 50-летия со дня образования СССР и за активное участие в развитии экономики и культуры Ямало-Ненецкого национального округа. на печатно... Показать все
Смерть
03.09.2002

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