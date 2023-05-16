Надежда Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Антонова Феодосия Прокопьева
Отец ребёнка: Антонов Прокопий Васильев
Рождение ребёнка
1876
Сын: Антонов Афанасий Прокопьев
Отец ребёнка: Антонов Прокопий Васильев
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Антонова Екатерина Прокопьева
Отец ребёнка: Антонов Прокопий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно