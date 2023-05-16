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Надежда Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Антонова Феодосия Прокопьева

Отец ребёнка: Антонов Прокопий Васильев

Рождение ребёнка
1876

Сын: Антонов Афанасий Прокопьев

Отец ребёнка: Антонов Прокопий Васильев

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Антонова Екатерина Прокопьева

Отец ребёнка: Антонов Прокопий Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Прокопий Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Прокопий Васильев

Смерть
Неизвестно
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