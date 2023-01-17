Екатерина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1907
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Михайлин Сергей Иванов
Рождение ребёнка
26.10.1908
Сын: Михайлин Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Михайлин Сергей Иванов
Рождение ребёнка
16.12.1910
Дочь: Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Михайлин Сергей Иванов
Рождение ребёнка
04.03.1912
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Михайлин Сергей Иванов
Рождение ребёнка
23.04.1913
Дочь: Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Михайлин Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Михайлин Сергей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно