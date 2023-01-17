Екатерина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Степанова

Екатерина Степанова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1907

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Михайлин Сергей Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.10.1908

Сын: Михайлин Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Михайлин Сергей Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.12.1910

Дочь: Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Михайлин Сергей Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.03.1912

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Михайлин Сергей Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.04.1913

Дочь: Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Михайлин Сергей Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Михайлин Иван Сергеев

Отец ребёнка: Михайлин Сергей Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлин Сергей Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close