Анурина (Гусева) Софья Александровна
Место рожденияГорьковская обл Селитьба
Дата рождения18.09.1935
Дата смерти31.01.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1935
Горьковская обл Селитьба
Рождение ребёнка
01.06.1959
Отец ребёнка: Анурин Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анурин Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анурин Иван Павлович
Смерть
31.01.1998
Похороны
Неизвестно
Шилово, Богородский район