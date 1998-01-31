Анурина (Гусева) Софья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анурина (Гусева) Софья Александровна

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Место рождения

Горьковская обл Селитьба

Дата рождения

18.09.1935

Дата смерти

31.01.1998

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1935

Отец: Гусев Александр Яковлевич

Мать: Гусева Клавдия Григорьевна

Горьковская обл Селитьба
Рождение ребёнка
01.06.1959

Сын: Анурин Аркадий Иванович

Отец ребёнка: Анурин Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анурин Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анурин Иван Павлович

Смерть
31.01.1998
Похороны
Неизвестно
Шилово, Богородский район
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