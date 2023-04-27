Сонина Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сонина Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1987

Отец: Ермоленко Владимир Алексеевич

Мать: Ермоленко Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.08.2015

Сын: Сонин Леонид Юльевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.09.2022

Дочь: Сонина Антонина Юльевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.09.2022

Сын: Сонин Виктор Юльевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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