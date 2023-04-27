Сонина Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.08.2015
Сын: Сонин Леонид Юльевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.09.2022
Дочь: Сонина Антонина Юльевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.09.2022
Сын: Сонин Виктор Юльевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности