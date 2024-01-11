Мехрабян Ася
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.10.1958
Сын: Акопян Артур Апреси
Отец ребёнка: Акопян Апрес Мовсеси
Рождение ребёнка
06.05.1970
Сын: Акопян Араз Апреси
Отец ребёнка: Акопян Апрес Мовсеси
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акопян Мовсес Апреси
Отец ребёнка: Акопян Апрес Мовсеси
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акопян Армен Апреси
Отец ребёнка: Акопян Апрес Мовсеси
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акопян Апрес Мовсеси