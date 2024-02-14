Азиня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дианов Саляхетдин N-M231
Рождение ребёнка
21.03.1942
Дочь: Дианова (Дианова) Фарзяня Салаховна
Отец ребёнка: Дианов Саляхетдин N-M231
Смерть
Неизвестно