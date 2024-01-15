Васса Трифонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Трифонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исак Прокофьев

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Катерина Пантелеева

Отец ребёнка: Исак Прокофьев

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Пелагея Пантеелева

Отец ребёнка: Исак Прокофьев

Рождение ребёнка
1752

Сын: Аникей Исаков

Отец ребёнка: Исак Прокофьев

Рождение ребёнка
1752

Сын: Пантелей Исаков

Отец ребёнка: Исак Прокофьев

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ирина Пантелеева

Отец ребёнка: Исак Прокофьев

Рождение ребёнка
1759

Сын: Василий Исаков

Отец ребёнка: Исак Прокофьев

Рождение ребёнка
1762

Сын: Ануфрий Пантелеев

Отец ребёнка: Исак Прокофьев

Смерть
1790

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