Васса Трифонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исак Прокофьев
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Катерина Пантелеева
Отец ребёнка: Исак Прокофьев
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Пелагея Пантеелева
Отец ребёнка: Исак Прокофьев
Рождение ребёнка
1752
Сын: Аникей Исаков
Отец ребёнка: Исак Прокофьев
Рождение ребёнка
1752
Сын: Пантелей Исаков
Отец ребёнка: Исак Прокофьев
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ирина Пантелеева
Отец ребёнка: Исак Прокофьев
Рождение ребёнка
1759
Сын: Василий Исаков
Отец ребёнка: Исак Прокофьев
Рождение ребёнка
1762
Сын: Ануфрий Пантелеев
Отец ребёнка: Исак Прокофьев