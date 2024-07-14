Макарова Мария Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Мария Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виктор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Макаров Николай Егорович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Макаров Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Макаров Николай Егорович

Рождение ребёнка
01.01.1927

Сын: Макаров Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Макаров Николай Егорович

Рождение ребёнка
19.02.1930

Сын: Макаров Александр Николаевич

Отец ребёнка: Макаров Николай Егорович

Смерть
1974

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