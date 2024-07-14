Макарова Мария Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Виктор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Макаров Николай Егорович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Макаров Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Макаров Николай Егорович
Рождение ребёнка
01.01.1927
Сын: Макаров Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Макаров Николай Егорович
Рождение ребёнка
19.02.1930
Сын: Макаров Александр Николаевич
Отец ребёнка: Макаров Николай Егорович
Смерть
1974