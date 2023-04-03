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Ирина Никитина

Место рождения

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Петров

Рождение ребёнка
1767

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Кондратий Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1794

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