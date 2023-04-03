Ирина Никитина
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Петров
Рождение ребёнка
1767
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
1775
Сын: Кондратий Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
1778
Сын: Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Смерть
1794