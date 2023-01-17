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Быстренко Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Быстренко Николай Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1978

Сын: Быстренко Виктор Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1997

Сын: Быстренко Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Климович Галина Петровна

Рождение ребёнка
07.09.1998

Дочь: Киреева Майя Андреевна

Мать ребёнка: Климович Галина Петровна

Тарасовский, Тарасовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быстренко Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Климович Галина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быстренко Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Климович Галина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быстренко Виктория Николаевна

Мать ребёнка: Климович Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климович Галина Петровна

Смерть
2016
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