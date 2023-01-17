Быстренко Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2016
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Быстренко Николай Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1978
Сын: Быстренко Виктор Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1997
Сын: Быстренко Фёдор Николаевич
Мать ребёнка: Климович Галина Петровна
Рождение ребёнка
07.09.1998
Дочь: Киреева Майя Андреевна
Мать ребёнка: Климович Галина Петровна
Тарасовский, Тарасовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быстренко Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Климович Галина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быстренко Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Климович Галина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быстренко Виктория Николаевна
Мать ребёнка: Климович Галина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климович Галина Петровна
Смерть
2016