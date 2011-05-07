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Якимова Вероника Александровна
Якимова Вероника Александровна
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Место рождения
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
Дата рождения
07.05.2011
Пол
Женский
Отец
Якимов Александр Владимирович
1984 г.р.
Мать
Якимова (Алькова) Надежда Юрьевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.2011
Отец:
Якимов Александр Владимирович
Мать:
Якимова Надежда Юрьевна
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
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