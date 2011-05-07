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Якимова Вероника Александровна

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

07.05.2011

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.2011

Отец: Якимов Александр Владимирович

Мать: Якимова Надежда Юрьевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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