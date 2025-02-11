Илья Наумов 1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Илья Наумов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1840, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Мария Иванова1810 г.р.
Отец
Наум Степанов1812 г.р.
Супруги
Екатерина КузьминаДо 1859 г.р.
Дети
Евгения Ильина19.12.1877 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Наум Степанов

Мать: Мария Иванова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Кузьмина

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

1

Рождение ребёнка
19.12.1877

Дочь: Евгения Ильина

Мать ребёнка: Екатерина Кузьмина

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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