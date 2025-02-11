Илья Наумов
мужской, родился 1840, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьМария Иванова1810 г.р.
ОтецНаум Степанов1812 г.р.
Супруги
Екатерина КузьминаДо 1859 г.р.
Дети
Евгения Ильина19.12.1877 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Наум Степанов
Мать: Мария Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Кузьмина
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
19.12.1877
Дочь: Евгения Ильина
Мать ребёнка: Екатерина Кузьмина
Смерть
Неизвестно