Полещук Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полещук Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1953

Дата смерти

30.05.2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1953

Отец: Полещук Григорий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полещук Валентина Николаевна

Смерть
30.05.2017

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