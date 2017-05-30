Полещук Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1953
Дата смерти30.05.2017
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1953
Отец: Полещук Григорий
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полещук Валентина Николаевна
Смерть
30.05.2017