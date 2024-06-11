Терентьев Федор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерентьев Федор Федорович

Терентьев Федор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

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Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Терентьев Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терентьева (Новожилова) Устинья Никитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терентьева (Новожилова) Устинья Никитовна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терентьева (Новожилова) Устинья Никитовна

Рождение ребёнка
1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терентьева (Новожилова) Устинья Никитовна

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терентьева (Новожилова) Устинья Никитовна

Рождение ребёнка
22.11.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терентьева (Новожилова) Устинья Никитовна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терентьева (Новожилова) Устинья Никитовна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терентьева (Новожилова) Устинья Никитовна

Рождение ребёнка
24.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терентьева (Новожилова) Устинья Никитовна

Смерть
1950

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