Терентьев Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Терентьев Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Рождение ребёнка
1919
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
22.11.1926
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
24.01.1938
Смерть
1950