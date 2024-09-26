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Мальков Василий Иванович

Место рождения

д. Аборино, Ногинский район, Московская обл., СССР

Дата рождения

1914

Дата смерти

12.09.1944

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Мальков Иван Фёдорович

Мать: Малькова Мария Ивановна

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.03.1940

Сын: Мальков Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Седова (Седова) Аграфена Дмитриевна

Смерть
12.09.1944
Румыния, уезд Альба, 3 км севернее г. Аюд, дорога, западная сторона, безымянная высота, 1-й с юга

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