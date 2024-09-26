Мальков Василий Иванович
Место рожденияд. Аборино, Ногинский район, Московская обл., СССР
Дата рождения1914
Дата смерти12.09.1944
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Мальков Иван Фёдорович
Мать: Малькова Мария Ивановна
Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.03.1940
Сын: Мальков Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Седова (Седова) Аграфена Дмитриевна
Смерть
12.09.1944
Румыния, уезд Альба, 3 км севернее г. Аюд, дорога, западная сторона, безымянная высота, 1-й с юга