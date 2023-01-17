Прасковья Власьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Власьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Дмитриевич

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Семен Иванович

Отец ребёнка: Иван Дмитриевич

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Дмитриевич

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Дмитриевич

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Семен Иванович

Отец ребёнка: Иван Дмитриевич

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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