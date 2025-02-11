Аксинья Васильева 1851 — найти родственников по фамилии на Familio

Аксинья Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1851, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Прасковья Кононова1818 г.р.
Отец
Тараканов Василий Филиппов1829 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Тараканов Василий Филиппов

Мать: Прасковья Кононова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

2 Кантонисты

Смерть
Неизвестно

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