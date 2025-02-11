Аксинья Васильева
женский, родилась 1851, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьПрасковья Кононова1818 г.р.
ОтецТараканов Василий Филиппов1829 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Тараканов Василий Филиппов
Мать: Прасковья Кононова
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно