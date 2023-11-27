Цей (Агирова) Аида Аминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1990
Рождение ребёнка
24.12.2013
Сын: Цей Имран Рашидович
Отец ребёнка: Цей Рашид Камалевич
Рождение ребёнка
05.04.2016
Дочь: Цей Инара Рашидовна
Отец ребёнка: Цей Рашид Камалевич
Рождение ребёнка
01.02.2020
Сын: Цей Мурат Рашидович
Отец ребёнка: Цей Рашид Камалевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цей Рашид Камалевич