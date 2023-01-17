Красовский Феодосий Николаевич
Место рождения
Дата рождения26.09.1878
Дата смерти01.10.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1878
Место жительства
С 1891 по 1948
Смерть
01.10.1948