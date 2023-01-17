Красовский Феодосий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красовский Феодосий Николаевич

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Место рождения

Галич, город Галич, Костромская область

Дата рождения

26.09.1878

Дата смерти

01.10.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
С 1878
Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
С 1891 по 1948
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.10.1948
Москва, город федерального значения Москва
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