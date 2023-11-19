Ковалевич Моисей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Ковалевич Надежда Моисеевна
Мать ребёнка: Андрончик Софья Васильевна
Рождение ребёнка
17.01.1937
Дочь: Ковалевич Нина Моисеевна
Мать ребёнка: Андрончик Софья Васильевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Ковалевич Владимир Моисеевич
Мать ребёнка: Андрончик Софья Васильевна
Смерть
Неизвестно