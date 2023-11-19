Ковалевич Моисей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалевич Моисей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрончик Софья Васильевна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Ковалевич Надежда Моисеевна

Мать ребёнка: Андрончик Софья Васильевна

Рождение ребёнка
17.01.1937

Дочь: Ковалевич Нина Моисеевна

Мать ребёнка: Андрончик Софья Васильевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Ковалевич Владимир Моисеевич

Мать ребёнка: Андрончик Софья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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