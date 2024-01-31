Саламатин Василий
Место рожденияКаип
Дата рождения01.07.1911
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1911
Отец: Саламатин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Талюка) Анна
Бракосочетание
15.01.1930
Жена: (Талюка) Анна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Саламатин Иван
Мать ребёнка: (Талюка) Анна
Смерть
1942