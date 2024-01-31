Саламатин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саламатин Василий

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Место рождения

Каип

Дата рождения

01.07.1911

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1911

Отец: Саламатин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Талюка) Анна

Бракосочетание
15.01.1930

Жена: (Талюка) Анна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Саламатин Иван

Мать ребёнка: (Талюка) Анна

Смерть
1942

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