Алексеев Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения23.05.1893
Дата смерти1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1893 по 1919
Место жительства
С 1919 по 1921
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1921 по 1971
Смерть
1971