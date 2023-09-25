Гаврикова-Маркова Серафима Никандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврикова-Маркова Серафима Никандровна

Место рождения

д.Дырпавож Кезский район Республика Удмуртия

Дата рождения

01.08.1952

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1952

Отец: Марков Никандр Павлович

Мать: Маркова-Поздеева Наталья Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриков Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
25.09.1979

Сын: Веснин Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Веснин Юрий

Рождение ребёнка
11.02.1987

Дочь: Гаврикова-Волкова Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Гавриков Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
22.02.1988

Сын: Гавриков Петр Владимирович

Отец ребёнка: Гавриков Владимир Николаевич

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