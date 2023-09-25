Гаврикова-Маркова Серафима Никандровна
Место рожденияд.Дырпавож Кезский район Республика Удмуртия
Дата рождения01.08.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1979
Отец ребёнка: Веснин Юрий
Рождение ребёнка
11.02.1987
Дочь: Гаврикова-Волкова Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Гавриков Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
22.02.1988
Сын: Гавриков Петр Владимирович
Отец ребёнка: Гавриков Владимир Николаевич