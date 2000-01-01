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Самбаров Абрам Борисович

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Место рождения

гор. Якутск

Дата рождения

10.01.1942

Дата смерти

15.08.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1952 г.р.

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1942

Отец: Самбаров Борис -

Мать: Самбарова Галина -

гор. Якутск
Рождение ребёнка
26.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самбарова Августа Алексеевна

с.Ултай Тулунский район, Иркутской области
Рождение ребёнка
04.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самбарова Августа Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самбарова Августа Алексеевна

Смерть
15.08.1980
гор.Усть-Кут
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