Самбаров Абрам Борисович
Место рождениягор. Якутск
Дата рождения10.01.1942
Дата смерти15.08.1980
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1942
Отец: Самбаров Борис -
Мать: Самбарова Галина -
гор. Якутск
Рождение ребёнка
26.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самбарова Августа Алексеевна
с.Ултай Тулунский район, Иркутской области
Рождение ребёнка
04.02.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самбарова Августа Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.08.1980
гор.Усть-Кут