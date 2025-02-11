Царьков Алексей Данилович 17.03.1922 — найти родственников по фамилии на Familio

Царьков Алексей Данилович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 17.03.1922, Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

умер 01.01.1996, Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мать
Царькова (Царьков) Анна Константиновна15.11.1886 г.р.
Супруги
Царькова (Карпухина) Матрёна Сергеевна17.08.1922 г.р.
Дети
Ризаева (Царькова) Любовь Алексеевна25.10.1947 г.р.
Шепелёва (Царькова) Валентина Алексеевна23.10.1949 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1922

Отец: не указан

Мать: Царькова (Царьков) Анна Константиновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Царькова (Карпухина) Матрёна Сергеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Бракосочетание
?.10.1945

Жена: Царькова (Карпухина) Матрёна Сергеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
25.10.1947

Дочь: Ризаева (Царькова) Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Царькова (Карпухина) Матрёна Сергеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
23.10.1949

Дочь: Шепелёва (Царькова) Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Царькова (Карпухина) Матрёна Сергеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
09.08.1952

Дочь: Калашникова (Царькова) Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Царькова (Карпухина) Матрёна Сергеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Смерть
01.01.1996
Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Похороны
Неизвестно
Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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