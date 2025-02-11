Царьков Алексей Данилович
мужской, родился 17.03.1922, Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
умер 01.01.1996, Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
МатьЦарькова (Царьков) Анна Константиновна15.11.1886 г.р.
Супруги
Царькова (Карпухина) Матрёна Сергеевна17.08.1922 г.р.
Дети
Ризаева (Царькова) Любовь Алексеевна25.10.1947 г.р.
Шепелёва (Царькова) Валентина Алексеевна23.10.1949 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1922
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Царькова (Карпухина) Матрёна Сергеевна
Бракосочетание
?.10.1945
Рождение ребёнка
25.10.1947
Дочь: Ризаева (Царькова) Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Царькова (Карпухина) Матрёна Сергеевна
Рождение ребёнка
23.10.1949
Дочь: Шепелёва (Царькова) Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Царькова (Карпухина) Матрёна Сергеевна
Рождение ребёнка
09.08.1952
Дочь: Калашникова (Царькова) Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Царькова (Карпухина) Матрёна Сергеевна
Смерть
01.01.1996
Похороны
Неизвестно