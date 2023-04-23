Чупинов Ефим Евстигнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупинов Ефим Евстигнеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.

Отец: Чупинов Евстигней Спиридонов

Мать: Без Фамилии Соломонида Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Без Фамилии Надежда Даниловна

ф.200 оп.14 д.76
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Без Фамилии Серафима Емельяновна

ф.200 оп.13 д.188 стр.190
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Чупинова Наталья Ефимовна

Мать ребёнка: Без Фамилии Надежда Даниловна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Чупинова Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Без Фамилии Надежда Даниловна

Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Чупинов Василий Ефимович

Мать ребёнка: Без Фамилии Надежда Даниловна

Место жительства
16.09.1850 ст.
Костино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Чупинов Прокопий Ефимович

Мать ребёнка: Без Фамилии Серафима Емельяновна

Костино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
ф.200 оп 13 д.188 стр.190
Смерть
Неизвестно

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