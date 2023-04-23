Чупинов Ефим Евстигнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
ф.200 оп.14 д.76
Бракосочетание
Неизвестно
ф.200 оп.13 д.188 стр.190
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Чупинова Наталья Ефимовна
Мать ребёнка: Без Фамилии Надежда Даниловна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Чупинова Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Без Фамилии Надежда Даниловна
Рождение ребёнка
1848 ст.
Мать ребёнка: Без Фамилии Надежда Даниловна
Место жительства
16.09.1850 ст.
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Чупинов Прокопий Ефимович
Мать ребёнка: Без Фамилии Серафима Емельяновна
ф.200 оп 13 д.188 стр.190
Смерть
Неизвестно