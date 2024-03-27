Кутлубулатов Хасан Исмагилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутлубулатов Хасан Исмагилович

Место рождения

д.Калаево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Кутлубулатов Исмагил

Мать: Кутлубулатова Ямлиха

д.Калаево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1931

Сын: Кутлубулатов Файздрахман Хасанович

Мать ребёнка: Кутлубулатова Миниса Гайнетдиновна

д.Калаево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
18.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутлубулатова Миниса Гайнетдиновна

д.Калаево Кугарчинского района БАССР
Смерть
?.04.1943
Погиб в ВОВ
Причина смерти: Пропал без вести в ВОВ
Рождение ребёнка
06.02.1953

Сын: Кутлубулатов Ишбулды Хасанович

Мать ребёнка: Кутлубулатова Миниса Гайнетдиновна

д.Калаево Кугарчинского района БАССР
Похороны
Неизвестно
Неизвестно.
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