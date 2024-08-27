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Куприянов Владимир Куприянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Куприян Федоров

Мать: Лукерья Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Андреева

Рождение ребёнка
1790

Сын: Куприянов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Анна Андреева

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Куприянова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Анна Андреева

Рождение ребёнка
1796

Сын: Куприянов Филипп Владимирович

Мать ребёнка: Анна Андреева

Смерть
Неизвестно

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