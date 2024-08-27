Куприянов Владимир Куприянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Куприян Федоров
Мать: Лукерья Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Андреева
Рождение ребёнка
1790
Сын: Куприянов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Анна Андреева
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Куприянова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Анна Андреева
Рождение ребёнка
1796
Сын: Куприянов Филипп Владимирович
Мать ребёнка: Анна Андреева
Смерть
Неизвестно