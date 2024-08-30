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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шагаров Макар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина (Шагарова) Евдокия Макаровна
Отец ребёнка: Шагаров Макар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шагарова) Анастасия Макаровна
Отец ребёнка: Шагаров Макар
Рождение ребёнка
1825
Сын: Шагаров Григорий Макарович
Отец ребёнка: Шагаров Макар