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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шагаров Андрей Макарович

Отец ребёнка: Шагаров Макар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина (Шагарова) Евдокия Макаровна

Отец ребёнка: Шагаров Макар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шагарова) Анастасия Макаровна

Отец ребёнка: Шагаров Макар

Рождение ребёнка
1825

Сын: Шагаров Григорий Макарович

Отец ребёнка: Шагаров Макар

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