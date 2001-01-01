Биньковская (Ревенко) Федора Митровановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1903
Парутино, Очаковский р-н, Николаевская обл, Украина
Рождение ребёнка
30.04.1905 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Биньковский Антон Иванович
х.Сарикамыши, Парутино, Очаковский р-н, Николаевская обл, Украина
Рождение ребёнка
06.12.1909 ст.
Сын: Биньковский Николай Антонович
Отец ребёнка: Биньковский Антон Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1921
Сын: Биньковский Виктор Антонович
Отец ребёнка: Биньковский Антон Иванович