Биньковская (Ревенко) Федора Митровановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биньковская (Ревенко) Федора Митровановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1909 г.р.
1921 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1903

Муж: Биньковский Антон Иванович

Парутино, Очаковский р-н, Николаевская обл, Украина
Рождение ребёнка
30.04.1905 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Биньковский Антон Иванович

х.Сарикамыши, Парутино, Очаковский р-н, Николаевская обл, Украина
Рождение ребёнка
06.12.1909 ст.

Сын: Биньковский Николай Антонович

Отец ребёнка: Биньковский Антон Иванович

Рождение ребёнка
10.10.1921

Сын: Биньковский Виктор Антонович

Отец ребёнка: Биньковский Антон Иванович

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