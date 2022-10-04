Нарыкова Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1985
Дата смерти04.10.2022
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1985
Отец: Самсонов Виктор Леонидович
Мать: Бедненко Вера Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.2010
Дочь: Нарыкова Диана Денисовна
Отец ребёнка: Нарыков Денис Владимирович
Рождение ребёнка
27.08.2012
Отец ребёнка: Нарыков Денис Владимирович
Рождение ребёнка
23.02.2018
Сын: Нарыков Владимир Денисович
Отец ребёнка: Нарыков Денис Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.10.2022