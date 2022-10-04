Нарыкова Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарыкова Елена Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1985

Дата смерти

04.10.2022

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1985

Отец: Самсонов Виктор Леонидович

Мать: Бедненко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
20.08.2010

Дочь: Нарыкова Диана Денисовна

Отец ребёнка: Нарыков Денис Владимирович

Рождение ребёнка
27.08.2012

Сын: Нарыков Данил Денисович

Отец ребёнка: Нарыков Денис Владимирович

Рождение ребёнка
23.02.2018

Сын: Нарыков Владимир Денисович

Отец ребёнка: Нарыков Денис Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нарыков Денис Владимирович

Смерть
04.10.2022
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