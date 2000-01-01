Сарбаев Вячеслав Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарбаев Вячеслав Геннадьевич

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Место рождения

Поселок Ново-Александровка

Дата рождения

14.08.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Поселок Ново-Александровка
Бракосочетание
27.10.1984

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.11.1991

Дочь: Сарбаева Янина Вячеславна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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