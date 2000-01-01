Сарбаев Вячеслав Геннадьевич
Место рожденияПоселок Ново-Александровка
Дата рождения14.08.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Поселок Ново-Александровка
Бракосочетание
27.10.1984
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.11.1991
Дочь: Сарбаева Янина Вячеславна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности