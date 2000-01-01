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Мордвинов Евдоким Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Мордвинов Федот Иоанникович

Мать: Мордвинова Дарья Афанасьевна

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