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Мордвинов Евдоким Федотович
Мордвинов Евдоким Федотович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1848
Пол
Мужской
Отец
Мордвинов Федот Иоанникович
1818 г.р.
Мать
Мордвинова Дарья Афанасьевна
1819 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец:
Мордвинов Федот Иоанникович
Мать:
Мордвинова Дарья Афанасьевна
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