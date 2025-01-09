Вишнякова Авдотья Около 1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Вишнякова Авдотья

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1847

умерла После 1917

Супруги
Вишняков НикитаНеизвестно г.р.
Дети
Вишняков Василий Никитич1884 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вишняков Никита

Место жительства
Неизвестно
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
1884

Сын: Вишняков Василий Никитич

Отец ребёнка: Вишняков Никита

Рязанская область, Российская Федерация

Смерть
После 1917

Мы используем куки для улучшения работы сайта.