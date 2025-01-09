Вишнякова Авдотья
женский, родилась Около 1847
умерла После 1917
Супруги
Вишняков НикитаНеизвестно г.р.
Дети
Вишняков Василий Никитич1884 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вишняков Никита
Место жительства
Неизвестно
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Вишняков Никита
Рязанская область, Российская Федерация
Смерть
После 1917