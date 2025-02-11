Горанина Наталья Платонова
женский, родилась 1805
умерла Неизвестно
Супруги
Горанин Антон Петров1795 г.р.
Дети
(Горанина) Авдотья Антонова1853 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горанин Антон Петров
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Горанина) Авдотья Антонова
Отец ребёнка: Горанин Антон Петров
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1858
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно