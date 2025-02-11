Горанина Наталья Платонова 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Горанина Наталья Платонова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1805

умерла Неизвестно

Супруги
Горанин Антон Петров1795 г.р.
Дети
(Горанина) Авдотья Антонова1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горанин Антон Петров

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Горанина) Авдотья Антонова

Отец ребёнка: Горанин Антон Петров

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1858
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

1 семья

Смерть
Неизвестно

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