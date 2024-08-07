Азарова (Калмыкова) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азарова (Калмыкова) Мария Егоровна

Место рождения

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.08.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1860 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1886 ст.

Отец: Калмыков Егор Иванович

Мать: Калмыкова (Ведышева) Мария Михайловна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/a2b38263-b37e-4f19-999c-a4f3d2a4dc07/81 воспр Федор Сафонович девица Васса Ивановна
Бракосочетание
14.01.1905 ст.

Муж: не указан

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ee984acd-48d5-4d0d-ae13-8a07f98b3583/95
Восприемник
26.09.1909 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b2118aad-79b5-4f98-b8b2-a87da0802a5d/25
Смерть
Неизвестно

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