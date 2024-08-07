Азарова (Калмыкова) Мария Егоровна
Место рождения
Дата рождения05.08.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1886 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/a2b38263-b37e-4f19-999c-a4f3d2a4dc07/81 воспр Федор Сафонович девица Васса Ивановна
Бракосочетание
14.01.1905 ст.
Муж: не указан
https://ya.ru/archive/catalog/ee984acd-48d5-4d0d-ae13-8a07f98b3583/95
Восприемник
26.09.1909 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/b2118aad-79b5-4f98-b8b2-a87da0802a5d/25
Смерть
Неизвестно