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Акимова Мавра Иванова

Место рождения

с.Грибоедово Веневского уезда

Дата рождения

1744

Дата смерти

02.12.1802

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сын Акимов Алексей Васильев

Рождение ребёнка
1759

Сын: Сын Акимов Викул Алексеева

Отец ребёнка: Сын Акимов Алексей Васильев

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Акимова) Домна Алексеева

Отец ребёнка: Сын Акимов Алексей Васильев

Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Акимова) Аграфена Алексеева

Отец ребёнка: Сын Акимов Алексей Васильев

Рождение ребёнка
1770

Сын: Акимов Фока Алексеев

Отец ребёнка: Сын Акимов Алексей Васильев

Рождение ребёнка
1773

Сын: Акимов Артамон Алексеев

Отец ребёнка: Сын Акимов Алексей Васильев

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Сын Акимов) Афросинья Алексеева

Отец ребёнка: Сын Акимов Алексей Васильев

Смерть
02.12.1802
Причина смерти: горячка

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