Акимова Мавра Иванова
Место рожденияс.Грибоедово Веневского уезда
Дата рождения1744
Дата смерти02.12.1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759
Сын: Сын Акимов Викул Алексеева
Отец ребёнка: Сын Акимов Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Акимова) Домна Алексеева
Отец ребёнка: Сын Акимов Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Акимова) Аграфена Алексеева
Отец ребёнка: Сын Акимов Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1770
Сын: Акимов Фока Алексеев
Отец ребёнка: Сын Акимов Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Сын Акимов Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Сын Акимов) Афросинья Алексеева
Отец ребёнка: Сын Акимов Алексей Васильев
Смерть
02.12.1802
Причина смерти: горячка