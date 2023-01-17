Владимирский Александр Поликарпович
Место рожденияНижегородская обл.
Дата рождения1821
Дата смерти29.04.1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Нижегородская обл.
Смерть
29.04.1906
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)