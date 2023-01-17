Владимирский Александр Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимирский Александр Поликарпович

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Место рождения

Нижегородская обл.

Дата рождения

1821

Дата смерти

29.04.1906

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижегородская обл.
Смерть
29.04.1906
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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