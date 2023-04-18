Соломенникова-Яганова Анастасия Вениаминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.05.2004
Дочь: Соломенникова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Соломенников Алексей Трафимович
Рождение ребёнка
05.10.2005
Сын: Соломенников Егор Алексеевич
Отец ребёнка: Соломенников Алексей Трафимович
Бракосочетание
Неизвестно