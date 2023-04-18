Соломенникова-Яганова Анастасия Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломенникова-Яганова Анастасия Вениаминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1983

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.2004

Дочь: Соломенникова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Соломенников Алексей Трафимович

Рождение ребёнка
05.10.2005

Сын: Соломенников Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Соломенников Алексей Трафимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломенников Алексей Трафимович

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