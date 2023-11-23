Космодемьянская (Бриллиантова) Надежда Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосмодемьянская (Бриллиантова) Надежда Кузьмина

Космодемьянская (Бриллиантова) Надежда Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

15.11.1866

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Космодемьянский Потапий Михайлов

Рождение ребёнка
1847

Сын: Космодемьянский Александр Потапов

Отец ребёнка: Космодемьянский Потапий Михайлов

Рождение ребёнка
1848

Сын: Космодемьянский Николай Потапов

Отец ребёнка: Космодемьянский Потапий Михайлов

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Космодемьянская) Людмила Потапова

Отец ребёнка: Космодемьянский Потапий Михайлов

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Розова (Космодемьянская) Екатерина Потапова

Отец ребёнка: Космодемьянский Потапий Михайлов

Рождение ребёнка
1857

Сын: Космодемьянский Павел Потапов

Отец ребёнка: Космодемьянский Потапий Михайлов

Рождение ребёнка
1860

Сын: Космодемьянский Иван Потапов

Отец ребёнка: Космодемьянский Потапий Михайлов

Смерть
15.11.1866

Мы используем куки для улучшения работы сайта.