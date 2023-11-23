Космодемьянская (Бриллиантова) Надежда Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти15.11.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Сын: Космодемьянский Александр Потапов
Отец ребёнка: Космодемьянский Потапий Михайлов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Космодемьянский Николай Потапов
Отец ребёнка: Космодемьянский Потапий Михайлов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Космодемьянская) Людмила Потапова
Отец ребёнка: Космодемьянский Потапий Михайлов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Розова (Космодемьянская) Екатерина Потапова
Отец ребёнка: Космодемьянский Потапий Михайлов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Космодемьянский Павел Потапов
Отец ребёнка: Космодемьянский Потапий Михайлов
Рождение ребёнка
1860
Сын: Космодемьянский Иван Потапов
Отец ребёнка: Космодемьянский Потапий Михайлов
Смерть
15.11.1866